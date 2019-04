Bijkomende investeringen in museum Eperon d’Or

“Daarmee zetten we het museum verder op de kaart”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe (N-VA).

“Zo wordt het budget voor de museumshop verhoogd, want het aanbod valt blijkbaar goed in de smaak bij de vele bezoekers”, aldus conservator Hilde Colpaert. “Er wordt ook fors ingezet in familievriendelijk aanbod, in workshops en bijkomende tourguides voor de rondleidingen met gidsen. Deze investeringen hebben ook te maken met het onlangs behaalde Q-label. Er worden ook extra financiële middelen voorzien voor twee samenwerkingsprojecten.”

“Het museum breidt ook de vaste museale collectie uit om de Belgische schoenontwerpers een plaats te geven en er wordt geïnvesteerd om de oude landkaart uit 1746 en de geschonken borstelcatalogus een plaats te geven in Eperon d’Or”, verduidelijkt schepen Himpe. “Daarnaast komt er ook een conservatieatelier in het fabrieksdepot en wordt de stockageruimte in het depot geoptimaliseerd.”