Bijkomende maatregelen na uitbraak vogelgriep in Frankrijk

Door de ontdekking van vogelgriep van het type H5 in de Noord-Franse gemeente Warhem moeten er bijkomende maatregelen worden genomen in delen van de gemeenten De Panne, Veurne, Alveringem en Poperinge in het westen van West-Vlaanderen.

Deze gemeenten vallen namelijk deels in de bewakingszone van tien kilometer die rond de besmetting werd ingesteld. Als bijkomende maatregel zijn in die zone nu ook alle verzamelingen, zoals markten, beurzen en tentoonstellingen, van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels verboden. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Bovendien moet alle pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels (waaronder duiven) - met uitzondering van loopvogels - worden opgehokt of afgeschermd met behulp van netten. Deze maatregelen gelden zowel voor professionele als particuliere houders. Voor professionele houders gelden nog bijkomende voorzorgsmaatregelen.

Voorts herinnert het FAVV ook nog eens aan de maatregelen die sinds 15 november gelden voor het hele grondgebied. Die houden in dat alle pluimvee - uitgezonderd loopvogels - moet worden opgehokt of afgeschermd met bijvoorbeeld netten. Alle pluimvee en vogels moeten binnen (of onder netten) worden gevoederd en gedrenkt. En dat drinken mag geen regenwater zijn of oppervlaktewater waartoe wilde vogels toegang hebben.

Het vogelgriepvirus is niet gevaarlijk voor de mens. Eieren en gevogelte kunnen zonder problemen geconsumeerd worden.