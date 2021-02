Bijna 1 op 2 geflitst bij controle in Aalbeke

In de Moeskroensesteenweg in Aalbeke, waar je 50 km per uur mag, reed 98 van de 219 gecontroleerde bestuurders te snel, dat is 45 %. De chauffeur met de zwaarste voet reed maar liefst 91 km per uur.

Ook in de zone 50 in de Kortrijksestraat in Lendelede en de Brugsesteenweg in Kuurne reden veel chauffeurs te snel, telkens één op vier, met een topsnelheid van 87 km per uur. Woordvoerder Thomas Detavernier: “De controles blijven zeker nodig voor de kleine categorie hardleerse snelheidsovertreders. Alleen door veel te controleren wordt de pakkans groter. Niet enkel tijdens weekdagen maar uiteraard ook in het weekend is verkeersveiligheid een absolute prioriteit. Een verwittigd bestuurder is er twee waard”.