Bijna 100 monumenten wachten (al lang) op erfgoedpremies

De Koninklijke Stallingen in Oostende wachten op 3 miljoen euro subsidie voor de restauratie van de oostvleugel. (lees verder onder de foto)

De Plaatsmolen in Pittem heeft nog een half miljoen euro subsidie nodig. De aanvraag dateert al van zes en zeven jaar geleden. In totaal wachten 98 monumenten op centen, samen goed voor 40,5 miljoen euro.

“Veel monumenten moeten veel te lang op subsidies wachten,” zegt Warnez. “De geschiedenis en de verhalen van onze provincie leven voort in ons erfgoed. Als we die écht waarderen, moeten we er ook zorg voor dragen.”

De bevoegde minister beloofde alvast beterschap. “Deze beleidsperiode zet ik in op een strategie voor de afbouw van de wachtlijst," zegt Matthias Diependaele.