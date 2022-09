Bijna 10.000 cursisten bij Syntra

Steeds meer mensen volgen een opleiding bij Syntra West. Het aantal inschrijvingen is sterk gestegen tot bijna 10.000 cursisten, die zich bijscholen in verschillende vakgebieden.

Eén op vier van de opleidingen is nieuw en vaak innovatief, zoals windmolentechnicus, installateur van elektrische laadpalen en warmtepompspecialist. Marie Van Looveren, directeur Groep Syntra West-SBM: "De aard van de opleidingen zijn zeer divers. Dat kan nog gaan over bakkers, slagers, elektriciens, loodgieters. Maar er zijn dus ook heel wat mensen die op zoek zijn naar innovatieve beroepen en nieuwe beroepen en nieuwe technologieën als hernieuwbare energie of industriële automatisering."

Wat bij Syntra ook verandert, is dat steeds meer bedrijven, in hun zoektocht naar geschikte mensen, zelf aan Syntra vragen om opleidingen op maat te voorzien. En ook dat boomt. De school draait momenteel op een omzet van 35 miljoen euro.