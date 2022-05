Bijna 150 skeletten opgegraven in Oostkerke

In Oostkerke, bij Damme, zijn meer dan 140 skeletten ontdekt. Bij rioleringswerken in de dorpskern stootten arbeiders eind maart op een middeleeuwse begraafplaats. Omdat het er zoveel zijn, duurt het archeologische onderzoek langer dan voorzien.

Wanneer arbeiders eind maart de Processieweg openbreken, stoten ze eerst op zeven skeletten. Anderhalve maand later zijn dat er bijna 150. Het archeologisch onderzoek zorgt voor aardig wat vertraging in de werken. Joachim Coens, burgemeester Damme: "We hebben natuurlijk wel gerekend dat er iets van gevonden zou worden, maar niet van die hoeveelheid. Nu zijn er al een tiental weken vertraging op de werken. Er is natuurlijk ook het kostenaspect dat aan het oplopen is door die vondsten. Maar goed, op zich is het nodig om te weten wat hier juist onder de grond zit."

Het gaat om het stoffelijk overschot van gewone dorpelingen. Maar onderzoekers vinden niet alleen geraamtes. Ook muntstukken en aardewerk zien opnieuw het daglicht. Sommige ontdekkingen zijn meer dan 800 jaar oud. Alles is goed bewaard in de kleigrond. Niels Janssens, archeoloog: "De meeste voorwerpen kunnen we in de late middeleeuwen plaatsen."

De archeologen stoffen alle botten nu af en brengen ze over naar een depot voor verder onderzoek.