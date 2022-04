In de Brugse Vaart in Nieuwpoort reden 81 bestuurders te snel, in de Strandlaan in Sint-Idesbald waren dat er 57. In de Moeresteenweg in De Panne overschreden zeven bestuurders de maximale snelheid. De snelheidslimiet bedraagt overal 50 kilometer per uur.

De snelheidsovertreders mogen zich dus binnenkort aan een boete verwachten.