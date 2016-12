Bijna 2 miljoen voor belevingscentrum rond Ensor

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen 1,8 miljoen in een belevingscentrum rond Ensor in Oostende.

Weyts wil buitenlandse bezoekers prikkelen met ambitieuze projecten die veel uitstraling hebben. “Ik investeer gericht om Vlaanderen als toeristische bestemming naar een hoger niveau te tillen”, zegt Weyts. “We gaan bezoekers uit de hele wereld verleiden.”

De woning van James Ensor in de Oostendse Vlaanderenstraat wordt samen met enkele aanpalende panden omgetoverd in een permanent belevingscentrum rond de beroemde kunstschilder. De woongedeeltes van het authentieke Ensorhuis worden in ere hersteld. Bezoekers zullen bijvoorbeeld het blauwe salon of de souvenirwinkel van de familie kunnen verkennen. Dankzij de uitbreiding naar aanpalende panden ontstaat er een extra oppervlakte van 690 m², zodat de nieuwe toeristische attractie veel extra bezoekers kan ontvangen. Er wordt geïnvesteerd in een vlot bezoekersparcours, een multimediale en interactieve inrichting en een informatieaanbod van internationaal niveau. Het ‘Ensor Experience-center’ opent in 2018 en wil in het eerste jaar na de (her)opening 80.000 bezoekers lokken. Na 5 jaar moeten er 100.000 geïnteresseerden zijn, waarvan 1/3de uit het buitenland.