Bijna 3.000 klachten over bewegwijzering fietsnetwerk

Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) van gedeputeerde Franky De Block (sp.a).

“Dat is een grote stijging ten opzichte van vorig jaar”, zegt Himpe. “Er waren in 2016 in totaal 2.448 klachten over de bewegwijzering, in 2017 zijn er tot eind november al 2.924 klachten binnengekomen.” Volgens gedeputeerde De Block is de stijging te wijten aan de vernieuwing van het fietsnetwerk die dit jaar doorgevoerd werd.

Weinig tot geen klachten van vandalisme aan toerisme-infrastructuur”

Goed nieuws is dat er in 2017 weinig tot geen klachten zijn over vandalisme. “Het provinciebedrijf Westtoer beheert naast de bewegwijzering van het fietsnetwerk ook een aantal recreatieve voorzieningen in West-Vlaanderen, zoals infohutten langs de Leie en een tiental picknickbanken langs de Kustwandelroute. “Een wandelaarshut langs het kanaal Roeselare-Leie werd na aanhoudend vandalisme in 2016 zelfs verwijderd. De picknickbank die in de plaats kwam, blijkt bestendig tegen vandalisme”, zegt Himpe die ook schepen van Toerisme is in Izegem.