Bijna 6.000 leerlingen langdurig afwezig op school: provincie wil probleem aanpakken

In het schooljaar 2020-2021 telden de West-Vlaamse scholen 158.814 leerlingen. Daarvan bouwden 9.321 leerlingen tijdens het schooljaar meer dan 30 halve dagen afwezigheid op. Dat is bijna 6 procent van alle leerlingen. Daarvan waren er 2.176 ongewettigd afwezig. Bijna 6.000 leerlingen waren meer dan drie weken afwezig door ziekte.

Niet enkel spijbelen

De redenen van afwezigheden zijn heel uiteenlopend. Het gaat niet enkel om spijbelen. Een aantal jongeren blijven thuis uit angst, zijn al mantelzorger, groeien op in een gezin met financiële problemen, zijn hoogbegaafd of hebben al een kind. De Provincie wil meer aandacht besteden aan het flankerend schoolbeleid, omdat het overtuigd is dat jongeren die vaak afwezig zijn een grote schoolse achterstand riskeren.

"Als jongeren om de een of andere reden niet op school geraken, moeten ze de gepaste hulp en ondersteuning krijgen", klinkt het in een persbericht. De Provincie heeft een draaiboek ‘Onderwijs voor zieke leerlingen' en het actieplan ‘Afwezig op school’ klaar. Daarin staan tips om jongeren die afwezigheden opbouwen op te vangen, te begeleiden en welke organisaties daar een rol in kunnen spelen.

Het is een initiatief samen met het Netwerk Samen Tegen Schooluitval West-Vlaanderen en de Lerende Netwerken Jeugdhulp-Onderwijs.