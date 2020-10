Bijna 8.500 nieuwe besmettingen per dag, West-Vlaanderen kleurt donkerrood

Meer dan 2.750 coronapatiënten in ziekenhuis

Tussen 13 en 19 oktober werden elke dag gemiddeld 266,7 mensen opgenomen in het ziekenhuis (+95 procent). Van de 2.774 patiënten met COVID-19 liggen er nu 446 op de intensieve zorgen. 209 van hen moeten beademd worden.

Tussen 10 en 16 oktober stierven dagelijks gemiddeld 32 mensen aan COVID (+15 procent). In totaal raakten nu al 230.480 mensen besmet met het virus, van wie er 10.443 om het leven kwamen. De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, bedraagt nu 15,3 procent (+4,2 procent).

De cijfers in West-Vlaanderen

De meeste nieuwe gevallen de jongste 14 dagen zijn geteld in Menen (402) en Kortrijk (371). In Alveringem (8) en Zuienkerke (8) zijn het minste aantal nieuwe gevallen geteld.

Als we de cijfers bekijken in verhouding tot het aantal inwoners dan kleuren Menen, Zonnebeke en Mesen het meest rode in de provincie. Het minste aantal nieuwe gevallen in verhouding tot de populatie is te zien in Alveringem, Beernem en Damme.

Opvallend is dat provinciehoofdstad Brugge het minst rood kleurt van alle West-Vlaamse centrumsteden, in verhouding tot het aantal inwoners.

De West-Vlaamse cijfers

Bekijk hieronder de cijfers per West-Vlaamse stad of gemeente. De kleurschaal is dezelfde als de kleurschaal die wordt gehanteerd voor het reisadvies binnen Europa. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Oranje zit tussen de 20 en 100 bevestigde gevallen in de voorbije 14 dagen, geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 20 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.