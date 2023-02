Bijna 90.000 euro kwijt: internetcriminelen steeds gewiekster

Vorige week vrijdag kreeg de politiezone VLAS een dringende melding van een man uit Lendelede die het slachtoffer was geworden van phishing. Hij dreigde 90.000 euro te verliezen. Het slachtoffer reageerde heel alert en alarmeerde Cardstop, zijn bankinstelling en de PZ Vlas meteen. Daardoor kon de geldtransactie tegengehouden worden.

Het slachtoffer was telefonisch gecontacteerd door iemand die geïnteresseerd was in speelgoed die op Marketplace voor 50 euro te koop stond. De valse koper zei dat hij invalide was en het speelgoed niet kon komen ophalen. De levering moest dus via een pakjesdienst gebeuren de betaling moest online verlopen. De koper stuurde daarop een mail met daarin een link met een betaalverzoek. Het slachtoffer moest zijn bankgegevens en kaartnummer ingeven, maar kreeg de melding dat de betaling niet lukte.

Daarna kreeg het slachtoffer een tweede telefoontje, zogezegd van een medewerker van de dienst fraudebestrijding van zijn bank. De persoon zei dat hij samenwerkte met de federale politie. De internetcrimineel zei dat het slachtoffer was opgelicht. Hij kon hem zogezegd helpen, en de transactie tegenhouden, zolang het slachtoffer aan de lijn bleef en de bank- en computerverrichtingen uitvoerde die van hem gevraagd werden. Het slachtoffer moest onder meer een softwareprogramma downloaden en installeren, waardoor de bankmedewerker vanop afstand zou kunnen helpen, daarnaast moesten ook handelingen gesteld worden met de kaartlezer.

Op dat moment kreeg het slachtoffer argwaan, verbrak hij het telefoongesprek en contacteerde hij meteen Cardstop, de politie en (via de politie) de bankinstelling.

Snelle aangifte is heel belangrijk

Dankzij de vlugge aangifte van het slachtoffer kon een gereserveerd bedrag van 90.000 euro nog tegengehouden worden. De fraudedienst van de bankinstelling kon de transactie door de tussenkomst van de PZ Vlas nog tijdig stoppen.

Preventietips tegen internetcriminaliteit: