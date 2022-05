Bijna een half miljoen mensen bezoeken de Paasfoor

De forains draaiden hun beste Paasfoor sinds jaren, wellicht zelfs de beste ooit.

"Het was al van Witte Donderdag met de opening duidelijk dat dit een knaleditie zou worden. De goesting was zo groot. De cijfers bevestigen dit: we komen bijna aan een half miljoen bezoekers en dit zelfs zonder de mensen die wonen, werken of studeren in het stadscentrum. Het werkelijke aantal bezoekers ligt dus zonder twijfel boven dat half miljoen met dank aan het mooie weer, het gemis van de 2 voorbije edities en onze uitgekiende influencer campagne op TikTok, Facebook en Instagram. Of dit een record was? Dat is zeker mogelijk, volgens de forains alvast wel. Maar pas vanaf volgend jaar zullen we echt kunnen vergelijken, het is de eerste keer sinds het begin van de metingen dat de Paasfoor doorging", klinkt het bij Wouter Allijns, schepen van Economie.