Bijna elke maand dode bij ongeval aan spooroverweg, goed voor dagelijks 2 uur vertraging

Er waren vorig jaar minder ongevallen aan spoorwegovergangen dan in 2021, maar de dodentol was wel zwaarder. Er vielen elf doden, of gemiddeld bijna één per maand, zo heeft spoornetbeheerder Infrabel maandag bekendgemaakt. Die roept nogmaals op om de regels te respecteren.

Er gebeurden vorig jaar in ons land 32 ongevallen aan overwegen, een duidelijke daling tegenover de 46 ongevallen in 2021. Maar het aantal doden nam toe van 9 naar 11 (7 voetgangers en 4 mensen in wagens). In West-Vlaanderen gaat het om twee dodelijke slachtoffers. De dodentol was ook het zwaarst in minstens vijf jaar.

Twee dodelijke slachtoffers in West-Vlaanderen

De meeste ongevallen vonden plaats in Vlaanderen (69%). In West-Vlaanderen gaat het om acht ongevallen, waarvan één in de Haven van Zeebrugge, zonder dodelijk slachtoffer. Dat is een daling tegenover 2021, toen waren er nog vier.

Wel telden we twee doden, waarvan een voetganger in Loppem op 1 februari 2022 en in Varsenare op 3 juli 2022 stierf een persoon in een wagen. Er was ook één iemand zwaargewond tijdens een treinongeval.

De meeste dodelijke slachtoffers vielen in Oost-Vlaanderen.

"Het gaat om de mindset van mensen"

De meeste ongevallen gebeuren met een voertuig, bij voetgangers gaat het het vaakst om jongeren die door de slagbomen slalommen. Nog opvallend: bij veel ongevallen zijn buurtbewoners betrokken. Zij zijn ervan overtuigd dat ze de lokale situatie goed kennen en denken dat hen niets kan overkomen, luidt het.

"We kunnen overwegen afschaffen, de politie kan controleren, maar uiteindelijk gaat het om de mindset van de mensen", zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. "Zij moeten te allen tijde de verkeersregels en de signalisatie aan overwegen respecteren."

Dagelijks bijna 2 uur vertraging

De ongevallen en andere incidenten aan overwegen (zoals bijvoorbeeld een afgereden slagboom of bovenleiding) leidden vorig jaar tot 39.049 minuten vertraging, of gemiddeld 1 uur en 47 minuten per dag, geeft Infrabel nog mee.

Het Belgische spoornet telt nog 1.630 spoorwegovergangen. Sinds de oprichting van Infrabel werden er 442 afgeschaft, waarvan een twintigtal vorig jaar. Overwegen worden vervangen door alternatieven als een brug of een tunnel.