Bijna evenveel trajectcontroles in West-Vlaanderen dan in heel Wallonnië

Minister van Binnenlandse ­Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft gedetailleerde cijfers vrijgegeven over het aantal actieve trajectcontroles in ons land, op vraag van N-VA-Kamerlid Wouter Raskin.

23 actieve trajectcontroles

België telt vandaag 422 trajectcontroles, waarvan er momenteel 186 snelheidsduivels betrappen. Daarvan staan er 155 in Vlaanderen. De provincie Antwerpen spant de kroon met 44 trajectcontroles, dan volgt Vlaams-Brabant (34), Oost-Vlaanderen (32), West-Vlaanderen (23) en Limburg (22).

In Wallonië daarentegen zijn er volgens Verlinden maar 25 trajectcontroles actief: 14 in de provincie Henegouwen (vooral rond Charleroi en Bergen), 10 in de provincie Namen en ééntje in Waals-Brabant.

(lees verder onder de foto)

"Verschil niet dramatisch"

Toch bestrijdt de Waalse ­minister van Verkeersveiligheid Valérie De Bue (MR) het idee dat laagvliegers op Waalse wegen niets te vrezen hebben. Volgens De Bue telt ­Wallonië 30 actieve trajectcontroles. Ze beklemtoont nog dat het verschil - omgerekend naar het aantal inwoners - alles­behalve dramatisch is.

"Wallonië telt volgens onze berekeningen 140 snelheidscamera's per ­miljoen inwoners, terwijl er in Vlaanderen 160 camera's per miljoen inwoners zijn."