Bijna half miljoen aan handtassen gestolen in Avelgem

In Avelgem zijn dieven er vandoor met voor bijna een half miljoen euro aan handtassen, tientallen stuks.

De handtassen lagen opgeslagen in de oude spinnerij in de Doorniksesteenweg. Die is gerenoveerd tot lofts en winkels. Vier mannen sloegen daar een ruit stuk en raakten zo binnen. Daar ging een antidiefstalsysteem af waardoor de ruimte zich vulde met rook.

Mensen uit de buurt zagen het viertal nog wegvluchten. Er zou al een spoor zijn, want in enkele handtassen zaten enkele trackers. De handtassen lagen niet zichtbaar vanaf de weg, de daders wisten hoe dan ook wat ze zochten.