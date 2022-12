Bijna iedereen weer gas in Knokke-Heist

Bijna alle vijftig gezinnen in de buurt van het Maes en Boereboomplein in Knokke-Heist hebben opnieuw aardgas.

De toevoer was afgesloten door een onstabiele ondergrond door het groots bouwproject op het plein. Een aantal aansluitingen krijgt nog deze week weer aansluiting, voor enkelen is het nog behelpen met een stroomgenerator of elektrische vuurtjes.

