Het weerbericht geeft vriestemperaturen voor de komende nachten en dat doet mensen dromen van schaatsplezier. In Kruiskerke is de schaatsweide bedekt met een dunne ijslaag maar het is veel te vroeg om te schaatsen. Al is er wel hoop.

Het ijs van de schaatsweide moet ongeveer zes centimeter dik zijn. Dat is niet zoveel, omdat het over gesloten binnenwater gaat van amper 20 centimeter diep. Voor de Damse Vaart is een dikte van 12 centimeter nodig.

Het zal dus nog even duren voor er ook echt geschaatst kan worden. Al is er hoop in de regio rond Ruiselede. Als het nog een dag of vier goed doorvriest, zou er kunnen geschaatst worden.