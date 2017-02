Bijspelen als oplossing voor buitenschoolse kinderopvang

“Er is een nijpend tekort aan opvang buiten de schooluren. Buurthuis De Stuyverij uit Kortrijk begeleidde het afgelopen jaar zo’n 250 families rond het zelf organiseren van buitenschoolse kinderopvang in bijspeelgroepen”, zegt Eefje Cottenier, projectverantwoordelijke van De Stuyverij. Door het succes van het project wordt nu een volgende stap gezet. “Via het online platform www.cokido.org kunnen ouders zelf de beurtrol opstellen, afspraken maken en de opvang organiseren.”



Help! Het is vakantie!

Er zijn in Vlaanderen zo’n 600.000 kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Niet alle ouders kunnen terugvallen op een uitgebreid familiaal netwerk en uit onderzoek blijkt dat amper 1 op 17 kinderen terecht kan in de reguliere georganiseerde buitenschoolse kinderopvang. Bovendien is deze vorm van vakantieopvang tamelijk duur. “Met bijspelen en Cokido.org bieden we hiervoor een oplossing”, zegt Cottenier. “Bovendien leert de praktijk ons dat bijspelen de betrokkenheid en zelfredzaamheid van de buurtbewoners verhoogt. Dit heeft een positief effect op de veerkracht van de buurt en het vertrouwen in de lokale overheid.”

Gratis

Het afgelopen jaar experimenteerde De Stuyverij met verschillende familiegroepen in Kortrijk, Roeselare, Gent, Oudenaarde, Heule, Waregem. Een Cokidogroepje start bij een aantal ouders die elkaar kennen via de school of de buurt. Zij maken afspraken over waar, wanneer en door wie de opvang gebeurt. Het bijspelen gaat door in een lokale school of buurthuis en is in principe gratis. Na het oprichten van een eigen Cokidogroep gaan de ouders actief op zoek naar een aantal extra leden. Eefje Cottenier: “Het is daarbij belangrijk om niet alleen andere ouders, grootouders, familie of vrienden aan te spreken, maar ook om daarnaast eens langs te gaan bij de verantwoordelijken van de stad of gemeente, de schooldirecteur of een buurtwerker. Onze ervaring leert dat zij graag de opstart van een Cokidogroepen steunen met praktische zaken.”