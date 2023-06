Bijzonder: 20-tal vale gieren boven Kemmel

Eén van de grootste vliegende vogels

De vale gier is een grote roofvogel. Een volwassen gieren kan tot 1 meter lang worden, van kop tot staart. De spanwijdte van de vleugels is 2,4 tot 2,8 meter lang.

De vale gier is één van de grootst vliegende vogels ter wereld. In Europa komen ze voor in het zuiden: Spanje, Portugal, Frankrijk en de Balkan. Soms dwalen de vale gieren ook af tot in ons land en Nederland.