Bijzonder: 4 reddingsheli's samen in de lucht aan de kust

De reddingsheli's vertrokken rond 16u30 samen vanop de luchtmachtbasis in Koksijde. Het is uitzonderlijk dat vier NH90's samen in de lucht kunnen gaan want de toestellen blijven nu en dan aan de grond voor onderhoud. Om ze alle vier op hetzelfde moment klaar te krijgen voor de vlucht is een huzarenstuk voor de onderhoudsploeg.

"Enorme inspanning"

"Gisteren was formatiedag", schrijft de Luchtmachtbasis Koksijde op zijn Facebookpagina.

"Een enorme inspanning geleverd door iedereen betrokken hierbij. In de ochtend werd de RN02 nog opgehaald na een diep onderhoud in Beauvechain en er werd letterlijk tot de laatste minuut gesleuteld om dit voor elkaar te krijgen."

Langs de kustlijn

De indrukwekkende vlucht ging van Koksijde richting Oostende en terug. Op het einde waren er enkele passages aan de basis voor de vele spotters die het spektakel niet wilden missen. (Foto's: Persdienst Luchtmacht)