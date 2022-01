Bijzonder: Robot Robbie helpt je in het warenhuis

In zeven winkels in Zuid-West-Vlaanderen krijg je voortaan hulp van Robbie. De robot wijst je de weg naar de verschillende producten, zonder ergens tegenaan te botsen. De technologie komt van een Kortrijks softwarebedrijf.

Wij testen Robbie in een warenhuis in Zwevegem. "Hier kan ik zien waar het ligt, maar robot Robbie kan mij ook begeleiden. Als ik op de knop 'begeleiden' druk dan gaat robot Robbie naar de koffie."

En zo vind je toch snel een bepaald product als er geen winkelbediende in de buurt is. Eigenlijk was de robot bedoeld voor grote spelers in de voedingssector. Hij controleert de producten in de rekken.

"Als zij die controles doen is dat een tijdelijke opname. Wij hadden het idee om een robot te ontwikkelen die voortdurend foto's kan nemen om stockonderbrekingen te controleren en zo", zegt Tom Dujardin van Deduco.

"Aanpassen maar het is leuk"

Een klant heeft bijvoorbeeld kaarsjes nodig en vooral naar een product dat je niet wekelijks koopt kan het wel eens lang zoeken zijn zonder hulp. "Ik vind dat heel leuk", zegt Veerle Schouppe. "Het gaat heel vlot. Ik zoek niet graag in de winkel naar producten. Ik doe graag snel boodschappen."

"Ik stap snel dus het is wel een beetje aanpassen aan de robot, maar het is wel leuk. -En daar word je dan ook wat rustiger van? Inderdaad, dat is zo. Ik word rustig door de robot", vertelt Stefanie Bovyn.

Vlottere communicatie

Bedoeling is dat Robbie straks nog slimmer wordt.

"In de toekomst kan hij ook met stemherkenning werken zodat hij vlotter kan communiceren met de consument. Hij zal ook kunnen spreken in het West-Vlaams of Oost-Vlaams, afhankelijk van waar hij is."

Maar vollopen met Robbies zal het hier niet.

Mathieu Demeyer, uitbater van het warenhuis: "Het is niet de bedoeling dat hij mensen bij ons gaat vervangen. Het is zeker niet de bedoeling dat de klanten het personeel niet meer kan aanspreken. Het personeel blijft bij ons actief in de winkel."