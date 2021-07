Zeehondje Coco spoelde eind april aan op het strand van Raversijde, zwaar gewond door afval in zee. Na enkele maanden van goede zorgen in het zeehondenopvangcentrum van Blankenberge is Coco weer klaar voor de vrijheid. Het opvangcentrum veilt nu Coco’s uitzwaaimoment voor 4 personen op 10 juli op het strand van Blankenberge.

Het hoogste bod is momenteel 216 euro. De opbrengst gaat integraal naar het opvangcentrum.