Bijzonder: Sportvisser filmt bultrugwalvis in Zeebrugge

De bultrugwalvis is begin van de week ook al gespot voor de kust van Knokke-Heist (zie reportage onderaan).

"Op zoek naar eten"

"Ik was aan het vissen voor de kust van Zeebrugge toen ik plots de bultrugwalvis zag opduiken", vertelt sportvisser Eddy Van Den Broeck.

"Ik heb meteen mijn gsm genomen om het dier te kunnen filmen maar dat was niet makkelijk. De walvis komt maar nu en dan naar boven. Het dier was op zoek naar eten, denk ik, want het bleef meer dan één uur rond mijn boot zwemmen."

Aanvaring met boot

"Op een bepaald moment is de bultrugwalvis zelfs tegen mijn boot gezwommen. Indrukwekkend om zo'n walvis dicht in de buurt te zien", zegt sportvisser Eddy die ook penningmeester is van VONA, de vissersclub in de jachthaven van Blankenberge.

Bekijk hier de reportage over de bultrugwalvis in Knokke-Heist (01/06/2022):