Bijzonder: Zonnebloem met zeker 35 bloemen op één stam

De bijzondere zonnebloem begon als een klein plantje, maar al snel bleken er veel vertakkingen. De plant groeide uit met tientallen zonnebloemen aan één dikke stam. Clara en haar man Henri lieten de zonnebloem staan, en het lijkt erop dat ze nog wel een tijdje van de zonnebloem zullen kunnen genieten. Want ze blijkt van een stevige soort. "Ik geloof dat er nu 35 open zijn en er zijn nog heel veel knopen aan. Of dat kan zonder water dat is nog niet zeker, zonder water. Want we geven die geen water", zegt Clara Notebaert.