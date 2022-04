Het Klein Seminarie pakt uit met een overzichtstentoonstelling met werk van glaskunstenaar Joost Caen in de Augustijnenkerk in Roeselare. Er zijn enkele historische glasramen en enkele topstukken uit z’n privéverzameling te bewonderen.

Joost Caen is glaskunstenaar, restaurateur en hoogleraar en heeft een buitengewone collectie historische gebrandschilderde glasramen. ‘In Vitris’ brengt nu een aantal heel bijzondere glasramen bijeen in de Augustijnenkerk in Roeselare. Het is een mix van eigen werken van Caen, maar ook van enkele topstukken uit z’n privéverzameling. Sommige stukken zijn zo bijzonder dat ze zelfs België niet mogen verlaten.