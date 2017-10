Bijzondere oorlogsfilm te zien in Ieper

Er zijn al heel wat boeken geschreven, films gedraaid en toneelstukken gemaakt rond de Eerste Wereldoorlog. Maar in Ieper is er nu een toch wel bijzondere voorstelling te zien: Journey’s End.

De voorstelling is uniek omdat de tekst geschreven werd door ene Sheriff die zelf heeft meegevochten in de oorlog.

ze gaat over een aantal officieren in één van de vele loopgraven net voor een grote aanval. Hun kapitein 4captain Stanhope' is een goeie leider, maar hij drinkt veel. Alle oorlogsthema’s komen aan bod: kameraadschap, opoffering, de gruwel van de oorlog. Dat het stuk nu in Ieper wordt opgevoerd, is bijzonder, ook voor de acteurs.

‘Journey’s End’ is nog tot 12 november te zien in het Kruitmagazijn in Ieper.