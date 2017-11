Bijzondere opdracht voor leerlingen Rhizo in Londen

Zaterdag is het elf november maar in Londen herdenken ze wapenstilstand ook al de dagen voordien.

In het Vlaams Huis bijvoorbeeld was er al voor de veertiende keer een concert. Een traditie die de Britten erg waarderen. Net als de receptie achteraf trouwens: met hapjes van Hotelschool Rhizo in Kortrijk. Voor de leerlingen een bijzondere opdracht die ze niet snel zullen vergeten. Bekijk hier het verslag.