Het VTI in Oostende heeft wel een heel bijzondere opleiding toegevoegd aan haar aanbod: skimonitor. Vandaag gingen vijf leerlingen hun toelatingsproef doen in de indoor skipiste van Komen.

Vijf leerlingen van het VTI 'Petrus en Paulus' laten vandaag hun skikunsten zien op de skipiste in Komen-Waasten. Het VTI Oostende heeft al sinds 1965 een skiclub en zet nu een instructeursopleiding op poten in samenwerking met Sneeuwsport Vlaanderen. Het is geen nieuwe richting, maar wel een soort project over alle opleidingen heen. De skilessen vinden plaats doorheen het schooljaar. Dat betekent dat de leerlingen de reguliere lessen die ze misten, nadien moeten inhalen.