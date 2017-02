Bijzondere tentoonstelling rond jong dementie

“Levenskunstenaars” is een wel heel bijzondere tentoonstelling in het André Demedtshuis in Sint-Baafs-Vijve. De kunstenaars hebben allemaal jong dementie en de beeldende kunst die ze creëren verwijst vaak naar hun ziektebeeld.

Het is hun manier om hun gevoelens te uiten en te communiceren met de wereld. De tentoonstelling loopt nog tot 26 februari in de weekends.

"De orde en de chaos in mijn hoofd. Als ik een werk maak, probeer ik iedere keer een link te leggen naar mijn ziekte. Ik probeer dat altijd te doen", aldus Patriek Devolder.

Door hun kunst krijgen we soms heel even een inkijk in het hoofd van de kunstenaar. Kunst is ook een beetje communiceren, vaak ongedwongen, maar de kunstenaar stelt zich altijd kwetsbaar op.