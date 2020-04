Bijzondere verjaardag tijdens coronacrisis in WZC

Dat er geen bezoek is minstens tot 3 mei, dat begrijpt ze in WZC Westervier in Brugge maar al te goed: al bijna dertig overlijdens kenden ze daar. Toevallig was er vandaag een bewoonster jarig. Met een verjaarraamconcert en kussen van op afstand werd het toch nog een fijn moment.

92 worden in volle coronacrisis. Geen knuffels, wel een verjaarraamconcert van familieleden. Het is best bijzonder, bekijk de video hierboven.

Daarnaast hebben ze in Westervier al genoeg gevoeld wat corona kan doen. Natuurlijk missen de bewoners een knuffel, het personeel ook wel, net als de familie.

"We zijn natuurlijk super bezorgd wat dat mentaal ook doet met onze bewoners en de familie. Maar het is wel een doelgroep die de meeste risico loopt. Als je ziet hoe we hier de dingen beleefd hebben de afgelopen weken en hoe we nu al bijna dertig overlijdens tellen, dan denk ik dat het de juiste keuze is om dat bezoek nu nog af te weren", aldus hoofdverpleegkundige Griet Lobbens.

