Bijzondere vondst in goochelgerief: brief uit WOII die nooit is aangekomen

Een bijzondere vondst op een zolderkamer in Lombardsijde: een brief geschreven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wellicht is die nooit aangekomen in Armantières, Noord-Frankrijk, waarvoor hij bestemd was.

"Liefste ouders, vandaag antwoord ik op jullie brief van 22 september, die me zoals altijd veel plezier heeft gedaan", begint Louis Allard zijn brief op 4 oktober 1943. De tekst is in het Frans opgesteld, en was bedoeld om te versturen naar het Franse Armentières.

Rohrbach

Maar om de een of andere reden is de brief nooit aangekomen en zat ie tussen... jawel - de goochelspullen van Christophe D'Hondt. De Lombardsijdenaar ontdekte de brief tijdens het opruimen. Hij is nu op zoek naar de familie van Louis Allard, de Franse soldaat die meer dan 70 jaar geleden de brief schreef.

Op de envelop hangen nog postzegels met het portret van Hitler. Er staat ook een stempel op: 1943. "In de brief zegt hij dat hij geld en twee pakjes heeft gestuurd, die nooit zijn aangekomen. Hij mist ook zijn ouders", vertaalt Christophe wat er te lezen valt.

Bovenaan de brief staat 'Rohrbach', een plaats in Duitsland, bij Saarland. Het is niet duidelijk waar de soldaat precies dienst deed. Wel weten we dat er in 1943 een luchtgevecht boven het dorp plaatsvond. In de brief schrijft Louis ook over twee grote bombardementen.

Goochelact

De brief heeft zo'n veertien jaar tussen een Duitse handleiding gezeten. "Het is best mogelijk dat iemand dat ooit gebruikt heeft in een goochelact. Omdat je veel goochelaars hebt die storytelling doen, maar alles lijkt mij authentiek zoals de stempel. Het is een zoektocht."