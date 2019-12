Bijzondere vondst op het strand van Koksijde

Het schelpje komt normaal enkel voor in de Atlantische Oceaan en je vindt het dan ook soms aan de Portugese kust. Nu is het ook bij ons ontdekt, dit door door een groep wandelaars dat al aan het oefenen is om schelpen te herkennen voor de grote Schelpenteldag op 14 maart volgend jaar.

Hoe de schelp bij ons terecht is gekomen, is moeilijk te zeggen. Het kan zijn door de stroming of door louter toeval. De natuurgids die het ontdekte loopt al dertig jaar op onze stranden en zag alvast nog nooit zo'n exemplaar.

Foto’s Marniek Kint