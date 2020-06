In bikini in Knokke-Heist? Tot 350 euro boete

Wie deze zomer in bloot bovenlijf of bikini door de gemeente Knokke-Heist wandelt, riskeert een boete van 350 euro. De maatregel is al een tijdje van kracht, maar nu zal de politie strenger controleren.

Op de dijk of op het strand kan je wel nog in bikini of zwemshort flaneren.

De politie zal mensen eerst aanspreken. Wie daarna niks aantrekt, krijgt een gas- boete. Anthony Wittesaele Toerismeschepen Knokke-Heist: "Die gaan tot 350 euro. Dat is toch al een aardig bedrag om je sixpack te tonen."

Natuurlijk: zo komen er heel wat regels bij. Muziek kan bijvoorbeeld niet meer in strandbars. Wordt Knokke-Heist zo niet wat saai? "Het is een gevecht om klasse en een zekere stijl te bewaren. We willen kwaliteit van leven. We zijn allemaal grote muziekliefhebbers met de burgemeester op kop. Maar als de overlast te groot wordt en we het verkeerd publiek aantrekken, zoals mensen die overlast veroorzaken, dan moeten we onze tanden tonen en kunnen we achteraf zien om bij te sturen. Knokke-Heist is een plaats waar je moet kunnen beleven."