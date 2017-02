BIN Zeebrugge is overlast beu

De coördinatoren van het buurtinformatienetwerk in Zeebrugge trekken aan de alarmbel, schrijven Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws.

Ze zijn de vecht -en steekpartijen tussen migranten en de overlast van sluikstortende vrachtwagenchauffeurs beu en willen dat de politie sneller optreedt. Volgens de coördinatoren is er een groot onveiligheidsgevoel in Zeebrugge, zijn de bewoners bang en worden meisjes geregeld lastiggevallen. Ze hekelen ook het feit dat er maar weinig respons komt op hun opmerkingen of de informatie die ze doorgeven.