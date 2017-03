Ook aan de kust zetten verschillende zorginstellingen hun deuren open voor ‘Dag van de Zorg’. In De Haan kunnen bezoekers eens een kijkje nemen in een luxe assistentiewoning.

Onder hen zijn Mieke en Frank. Ze zijn nog niet meteen van plan naar een assistentiewoning te verhuizen, maar krijgen toch graag al een beetje informatie. “Het is toch een groot verschil. Hier is het echt luxe. De sfeer in een rusthuis vind ik zo ellendig.”

De bedoeling van ‘Dag van de Zorg’ is niet alleen om de sector bekender te maken, maar ook om de duizenden zorgverleners in de bloemetjes te zetten.