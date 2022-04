Binnenkort afkoeling op de vastgoedmarkt? West-Vlaanderen kent kleinste prijsstijging

De vastgoedactiviteit in ons land bleef hoog, maar in maart was er een lichte afkoeling. De gemiddelde prijs van een huis zat nog in de lift. Die van een appartement leek te stabiliseren, rekening houdend met de inflatie was er zelfs een daling. Dat blijkt uit de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

West-Vlaanderen kleinste prijsstijging

De gemiddelde prijs van een huis steeg in de eerste drie maanden van het jaar in alle Vlaamse provincies. Gemiddeld betaalde je in ons land 343.308 euro voor een huis, dat is 6,8 procent meer in vergelijking met 2021.

In onze provincie was die prijsstijging het kleinst: +4,4 procent. Een huis kostte daar gemiddeld 306.487 euro. De goedkoopste provincie blijft Limburg met 298.600 euro. Vlaams-Brabant is dan weer de duurste, met een gemiddelde prijs van 397.354 euro.

Als we rekening houden met de inflatie, was er wel een prijsdaling in onze provincie. Notaris Bart van Opstal: "In reële termen was er wel een prijsdaling in West-Vlaanderen van 2,1 procent. Kopers moesten er 6000 euro minder betalen voor een huis."

Appartementen goedkoper

Voor een Belgisch appartement, daarentegen, betaalde je in de eerste drie maanden van dit jaar gemiddeld 253.690 euro: +1,1% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021. Maar rekening houdend met de inflatie, daalde de reële prijs van een appartement in alle Vlaamse provincies.

De grootste daling zien we in onze provincie: -7,4 procent. Dat is ook de enige provincie waar er voor de inflatie al een lichte daling was: -0,9 procent naar een gemiddelde prijs van 285.665 euro.

Daarnaast blijkt ook dat het prijsverschil tussen een bestaand en een nieuwsbouw appartement kleiner wordt.

Minder huizen verkocht

Ook in provincie is er in de eerste drie maanden van 2022 minder vastgoed verkocht (-1,6%). In alle andere Vlaamse provincies zijn er net meer vastgoedtransacties, in Limburg blijft het aantal stabiel.

Voor het hele land waren er 2,2 procent meer vastgoedtransacties in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Januari was de drukste maand: +8,9 procent. In februari was de vastgoedactiviteit zo goed als stabiel. In maart volgde een lichte daling: -1,5 procent.

Notaris Bart van Opstal: “De komende weken en maanden zullen uitwijzen of deze trend zich doorzet. Het consumentenvertrouwen kende in maart sowieso een enorme klap. En de hoge energieprijzen doen het beschikbaar budget van kopers ook krimpen. Bovendien zijn de rentevoeten aan het stijgen.”