Binnenkort ANPR-camera’s in heel West-Vlaanderen

“Begin 2016 waren er in totaal al 51 vaste en mobiele camera’s in dienst en gebruikten 13 van de 19 West-Vlaamse politiezones automatische nummerplaatherkenningscamera’s, de zogenaamde ANPR-camera’s”, zegt provincieraadslid Himpe. “Dat is een zeer sterke toename, want in 2013 waren er nog maar 22 camera’s, verdeeld over 7 politiezones.”

De gouverneur meldt dat het raamcontract voor het hele West-Vlaamse cameranetwerk met mobiele, semi-vaste en vaste camera’s bijna afgerond is. Dit raamcontract werd gezamenlijk opgesteld door de verschillende politiezones. Er wordt momenteel bekeken op welke locaties de nieuwe ANPR-camera’s geplaatst zullen worden.

Daardoor zal er binnenkort in heel de provincie digitale bescherming en controle zijn.