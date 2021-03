Binnenkort lachgasboetes in Brugge?

Stad Brugge gaat de strijd aan met het gebruik van lachgas als roesmiddel. Het gebruik en bezit ervan zorgt de laatste tijd voor overlast in de stad, waardoor de zogenaamde lachgasboetes er nu op tafel liggen.

Lachgas is een populair roesmiddel bij jongeren. De gascapsules dienen onder meer om slagroomspuiten onder druk te zetten, maar wanneer het gas geïnhaleerd wordt, zorgt het ook voor verdovende en hallucinerende effecten.

Boetes tot 350 euro

Maar het zorgt ook voor overlast in Brugge. De politie treft steeds meer capsules aan in parken en vuilbakken en het is ook populair op lockdownfeestjes. Kan niet, vindt burgemeester Dirk De fauw. Stad Brugge wil het gebruik en bezit van lachgas dan ook verbieden. Wanneer de gemeenteraad het voorstel goedkeurt, kan al wie betrapt wordt, vanaf april 2021 een GAS-boete tot 350 euro krijgen.