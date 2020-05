Binnenkort meer kinderen naar school?

Zij stellen gezamenlijk voor om het kleuteronderwijs en het lager onderwijs volledig te heropenen. In het secundair zou het tweede en vierde jaar volledig heropenen, en kunnen de overige leerjaren minstens 1 dag per week terug naar school, en meer indien mogelijk.

Het advies gaat nu nog naar de federale veiligheidsraad, die het voorstel moet goedkeuren.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts: “Het Vlaams onderwijsveld wil dat alle leerlingen nog dit schooljaar terug kunnen naar hun vertrouwde klas. In samenspraak met de GEES hebben de onderwijspartners een scenario uitgeschreven voor de rest van het schooljaar. Voor de scholen komt er zo rust en duidelijkheid. Voor de ouders en alle leerlingen komt er zo een concreet perspectief. Het zal niet in elke school even makkelijk zijn en sommige leerjaren zullen slechts beperkte tijd op school doorbrengen. Maar we geven wel aan alle leerlingen iets om naar uit te kijken. Zelfs een beperkte terugkeer naar school maakt een enorm verschil. Want scholen bieden meer dan alleen onderwijs: ze vervullen ook tal van sociale functies voor de leerlingen. Het is ontzettend belangrijk voor álle kinderen en jongeren dat ze de kans krijgen om samen in de klas dit schooljaar neer te leggen”.

“Het spreekt voor zich dat de heropstart veilig moet gebeuren. Scholen kunnen voortbouwen op het vele werk dat ze al gedaan hebben om de veiligheid te garanderen. In samenspraak met de GEES en op grond van voortschrijdende wetenschappelijke inzichten worden enkele voorschriften aangepast. De veiligheidsnormen worden nadrukkelijker bepaald op basis van leeftijd en er komen andere normen voor binnen en buiten. Zo komen we ook tegemoet aan vragen vanuit de scholen om het iets doenbaarder te maken”.

“Het vertrouwen in het onderwijs is kunnen groeien omdat we het stap voor stap hebben aangepakt. Daardoor kunnen we nu een grote stap vooruit zetten voor alle kinderen in Vlaanderen. Ergens tussen moederdag en vaderdag is het nu kinderdag”.