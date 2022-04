Binnenkort meer vrouwelijke straatnamen in Beernem?

Er moeten meer vrouwelijke straatnamen komen in Beernem. Dat vindt gemeenteraadslid Roos Lambrecht (Groen). "Zo brengen we gendergelijkheid ook in de publieke ruimte", klinkt het.

Net als in de meeste andere gemeenten en steden zijn de straatnamen in Beernem overwegend mannelijk. Met de Alice Nahonstraat en de Moeder Teresastraat is er al een schuchtere poging geweest om dit onevenwicht te doorbreken, maar dat is niet genoeg, aldus Lambrecht. "Het is hoog tijd om de gendergelijkheid ook op het openbaar domein in de praktijk te brengen", klinkt het.

Lambrecht stelt enkele Beernemse vrouwen voor die een eigen straatnaam verdienen. Ze denkt zo aan Elvire Brinckman, vakbondsvrouw van de vroegere Tricotfabriek, of zuster Philiberta, bezielster van het vroegere moederhuis. "Keuze te over", stelt Lambrecht.