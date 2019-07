Binnenkort ook zonnepanelen op zee?

Het baggerbedrijf gelooft dat zonnepanelen op zee op termijn kunnen uitgroeien tot een van de belangrijkste groene energiebronnen. Als dat op diezelfde locatie gecombineerd wordt met aquacultuur en offshore windenergie, dan zou de technologie het bovendien mogelijk maken om de beschikbare ruimte efficiënter te gebruiken.

Hevige golven

Drijvende panelen op beschutte plaatsen zoals dammen of meren zijn niets nieuw onder de zon. Maar binnenkort zullen we wellicht dus ook zonnepanelen zien op open zee, waar de golven veel heviger zijn. Over de eventuele impact op ons ecosysteem is weliswaar nog weinig geweten.