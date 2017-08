Vanaf 1 oktober kan er tijdens het eerste uur shoppen opnieuw gratis geparkeerd worden onder de K in Kortrijk. Het stedelijk parkeerbedrijf Parko neemt de parking over van Q-park.

In 2015 werd het eerste uur gratis parkeren afgeschaft door Q-park, nadat het in 2011 was ingevoerd. Nu kan er dus opnieuw gratis geparkeerd worden tijdens het eerste uur winkelen onder het shoppingcenter in hartje Kortrijk.