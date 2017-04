Het West-Vlaamse parket, afdeling Veurne, zal binnenkort een reconstructie houden van een achtervolging van een Franse boef. In januari dit jaar konden agenten van de politiezone Westkust hem staande houden in De Panne nadat ze meer dan tien schoten hadden gelost.

De man was samen met zijn wagen opgemerkt op de parking van een supermarkt in Koksijde. Hij stond geseind voor een waslijst van misdrijven, maar vluchtte met zijn auto weg naar toen de politie hem benaderde. De rit eindigde na een wilde achtervolging in De Panne. Daarbij werd de man geraakt door een politiekogel, hij raakte zwaargewond. De reconstructie moet onder meer nagaan of de schietpartij verantwoord was.