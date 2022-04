Binnenkort zijn alle trajectcontroles in de provincie doorlopend actief

Nu werken de trajectcontroles slechts twee weken per maand, omdat de capaciteit voor de verwerking van overtredingen te beperkt is.

In West-Vlaanderen zijn er vier trajectcontroles op snelwegen: op de A19 tussen Ieper en Kortrijk, op de E17 tussen Kortrijk en Waregem, op de E40 in Gistel en de A11 tussen Knokke-Heist en Brugge. Tegen deze zomer moeten die camera's dus altijd in werking zijn.