Bio Group Holding neemt plaats in haven Oostende: tot 60 nieuwe jobs

Bio Group Holding is de nieuwe speler in de haven van Oostende. Het bedrijf focust zich op onder andere bionutriënten en organische meststof. Er komen straks 50 tot 60 extra werkgelegenheidsplaatsen bij in de haven van Oostende.

Bio Group neemt een terrein in van 10 hectare in Plassendale (achterhaven). De holding zal er activiteiten uitvoeren van BioCircle BV en BioFertiCol BV. BioCircle zal op kruissnelheid tot 600.000 ton op jaarbasis van voedsel, groenten en fruit, zuivel, bier en andere nutriënten drogen en verrijken. BioFertiCol neemt het gedroogde materiaal over en analyseert de samenstelling van de nutriënten, mengt ze met additieven om à la carte organische meststoffen samen te stellen. Uiteindelijk zal Bio Group de organische meststoffen (300.000 ton op jaarbasis) naar het buitenland uitvoeren via de haven of het spoor.

Circulaire economie

De keuze om zich in de haven van Oostende te vestigen is omdat zich daar een cluster rond circulaire economie vormt. Heel wat bedrijven in de omgeving hebben een warmteoverschot, warmte die Bio Group goed kan gebruiken. Zij zullen het organisch materiaal drogen via de warmte die daar opgewekt wordt. Zo gaat er niks verloren. “Samen met de operatione circulaire bedrijven zullen we ten volle ons doel als duurzaam, groen en circulair bedrijf in een circulaire cluster kunnen bewerkstelligen", zegt Ronald Daene, bestuurder van BioCircle en BioFertiCol.

De verschillende grondstoffen en de afgewerkte producten zullen deels via het water aan- en afgevoerd worden. De komst van deze holding heeft dus niet alleen een positieve impact op de werkgelegenheid, maar ook op de bijkomende maritieme trafieken. “De volledige circulaire cluster, die ondertussen vaste vorm gekregen heeft, draagt bij tot het aanpakken van de klimaatproblematieken en past in de aandacht voor duurzaamheid en verantwoord ondernemen van Haven Oostende", zegt voorzitter Charlotte Verkeyn.

Bio Group Holding hoopt operationeel te zijn in de haven van Oostende in de loop van 2024.