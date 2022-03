Biobakker maakt 20.000 biobroodjes voor Oekraïne

Biobakkerij De Trog in Ieper kon niet langer toekijken en heeft daarom een hele lading gezonde broodjes gebakken voor Oekraïne. Zeven paletten in totaal vertrekken overmorgen. "Die broodjes zullen uitgedeeld worden aan de mensen die in de kelders in Lviv schuilen," zegt Hendrik Durnez. "Het was voor ons een moeilijke oefening in die zin dat het brood lang mals moest blijven. De mensen moeten het ook meteen kunnen consumeren als het uit de verpakking komt. We hebben gekozen voor een broodje vol granen en zaden omwille van de voedzaamheid."

Het bedrijf zag zelf door de coronapandemie de prijzen stijgen en de oorlog in Oekraïne versnelde dat nog, maar toch schenkt het zo ruim 12.000 euro. "Onze gas- en elektriciteitsprijs is bijna verdubbeld," zegt Patrick Verhamme van De Trog. "Onze tarwe komt niet uit Oekraïne maar het zet een druk op alle prijzen."