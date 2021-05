Biokippenstal mag er komen in Oostrozebeke

De Raad van State heeft de omgevingsvergunning goedgekeurd voor een bio-legkippenstal in de Hoogleenstraat in Oostrozebeke.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 56 bezwaarschriften ingediend. De gemeente had eerder de aanvraag niet goedgekeurd. Maar de aanvrager ging in beroep bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen. Die verleende op 21 november 2019 de vergunning. Het college van burgemeester en schepenen ging tegen deze beslissing in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De Raad besloot het beroep te verwerpen en de afgegeven vergunning niet te schorsen. Het college van burgemeester en schepenen berust in dit arrest en zal geen verdere stappen ondernemen tegen de afgegeven vergunning. De aanvrager heeft eenzijdig verklaard geen verdere uitbreiding te zoeken in de richting van de bewoning.