De game van marinebioloog Pieterjan draait volledig rond de paling. De titel van het spel ‘Red de paling’ verraadt meteen al het doel van het spel. In de afgelopen 40 jaar is de palingpopulatie met zo’n 98% gedaald en is dus een bedreigde diersoort. Tijdens het spel is het de bedoeling dat je Angie de paling zonder kleerscheuren voorbij allerlei obstakels, sluizen, waterkrachtcentrales naar de zee begeleid.

Je kan het spel spelen via https://playcanv.as/p/x3AyZkIh/