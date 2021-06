Bioscopen in volle voorbereiding om te heropenen

Na 7 maanden kunnen we eindelijk terug naar de bioscoop op 9 juni. In de aanloop naar de langverwachte heropening zijn de bioscopen volop bezig met alle technische voorbereidingen. Na een lange periode van zwarte sneeuw gelooft de sector dat een sterk filmaanbod weer veel volk naar de zalen zal...

Kinepolis Kortrijk test op dit ogenblik volop of alles in de filmzalen nog werkt. van beeld tot geluid, zegt Theatre Manager Alain Himpe: "De films moeten gemaakt worden op maat van het scherm. Ze worden uitgetest en dan kijken we of de kleuren goed zitten, of het beeld oké is en of het geluid goed zit. Er zijn daar heel wat handelingen bij nodig."

Dambordsysteem

Na een sluiting van zeven maanden zorgt een protocol ervoor dat een bioscoopbezoek coronaveilig kan. Zo zullen er minder mensen in de filmzalen zitten. De capaciteit van de grootste zaal in Kortrijk daalt van 360 naar 200 bezoekers. "We werken met een dambordsysteem: Als een bubbel boekt, worden er twee zitjes links en rechts automatisch geblokkeerd. Zo voorkomen we dat bubbels vermengd worden."

Mooi aanbod

Ook Hollywood ontsnapte niet aan de wereldwijde pandemie. Toch denken ze hier dat het filmaanbod sterk genoeg zal zijn om te concurreren met de streamingsdiensten als Netflix en Streamz. (lees verder onder de foto)

"Nu bij de start na deze lockdown hebben we een veel mooier aanbod dan na de eerste lockdown. Toen lag alles stil en waren er geen nieuwe films. We kunnen een heel mooi zomer tegemoet gaan. De kaskrakers om nu al te starten zijn Cruela, een Disneyfilm, en daarnaast heb je nog Nomade Land en Drunk."

Later dit jaar moet ook The Fast and the furious 9 en de nieuwe James Bond-film heel wat volk naar de cinemazalen lokken.